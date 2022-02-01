«Отбилась сумкой»: стая бродячих собак набросилась на школьницу в центре Усть-Кута Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чудовищный случаи в Забайкалье, где стая бродячих собак насмерть загрызла 7-летнюю девочку, и в Астрахани, где по дороге на работу от нападения своры псов погиб 58-летний мужчина. Погоня собак за мальчиком в Уфе. В этот страшный список нападений разъяренных животных на людей на днях вошел и Усть-Кут в Иркутской области. Там прямо в центре города, в микрорайоне Речники свора бродячих псин окружила 17-летнюю девочку и напала на нее.

- Лера возвращалась из школы вдоль дороги в районе парка имени Зверева, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» мама девочки Наталья. – Мимо пробегала стая примерно из 10 собак. Они окружили ее и начали громко лаять и рычать. Дочка перепугалась, сразу достала телефон и позвонила мне. Я через трубку слышала этот собачий лай, истошные крики дочери.

Дело в том, что на часах был самый разгар рабочего дня, и на улице поблизости даже не оказалось прохожих, которые могли бы отпугнуть животных. Лере, несмотря на сильнейший испуг, пришлось отбиваться самостоятельно. Псы же уже начали пытаться укусить девочку.

- Им это удалось, - продолжает Наталья. – Дочке прокусили ногу. Еще они пытались схватить ее за руку, но спасла перчатка. Лера стала отмахиваться сумкой и собаки начали отступать, хотя и пытались вырвать ее.

Раны девочки на ноге. Фото: предоставлено матерью девочки

К счастью, прыгать на школьницу, псы не стали и побежали дальше своей дорогой, а Лера прихрамывая пошла домой. Там мать обработала ей рану и записала на осмотр к врачу. Выходить из дома девочка пока боится. Прежде всего, из-за страха собак.

- Дочка отбилась благодаря тому, что она уже взрослая, - уверена мать девочки. – Если бы на ее месте оказался ребенок лет 7-8, все могло бы закончиться как в Забайкалье. Чтобы привлечь внимание к этому случаю и бродячим собакам в нашем городе, я написала пост в соцсетях. Еще наша бабушка пойдет жаловаться в администрацию.

Фото: предоставлено матерью девочки

В администрации Усть-Кутского района, которая и занимается вопросами отлова бродячих собак про этот случай в Усть-Куте уже слышали. Власти признают, проблема со сворами псов в городе есть.

- Еще после случая в Забайкалье, мы проводили экстренное совещание, ведь к нам все чаще стали обращаться местные жители и говорить о разгуливающих бездомных собаках, - комментируют «КП»-«Иркутск» в пресс-службе администрации Усть-Кутского района. – В январе отловили 26 псов в самых проблемных местах. За прошлый год - 360. В этом году на это выделено уже больше денег – 5,4 миллиона рублей. На эти деньги получится отловить около 400 псов. Сейчас осталось решить вопрос с подрядчиком, который этим будет заниматься. В первую очередь кинологи поедут туда, где были нападения агрессивных животных. Дело в том, что у нас не получится стерилизовать всех животных, так как у нас нет официального приюта, который мог бы проводить стерилизацию. Работают волонтеры, которым мы помогаем получить грант. Уже выделили им землю под строительство приюта. Пока же отловленных животных отвозят в приют в Братск.

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