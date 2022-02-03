В Иркутской области полицейский застрелил разъяренного алабая, который пытался загрызть хозяйку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Очередной дикий случай нападения собак на людей. На этот раз от пса едва не пострадала жительница деревни Новый Акульшет из Иркутской области. Правда, на нее набросилась не свора бродячих голодных псин, а собственный домашний питомец – огромный алабай. Женщина, которая оказалась в ловушке в собственном дворе, сумела вызвать полицию.

Когда сотрудники приехали на место, разъяренный алабай не слушал никакие команды, рычал на хозяйку и не давал ей отступить. Увидев вошедших во двор, полицейских, пес переключился на них и попытался наброситься.

- Один из полицейских достал табельное оружие и обезвредил опасное животное, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Хозяйка, а также очевидцы не пострадали. После проверки, подтвердилось, что сотрудник применил табельное законно.

Напомним, страшные случаи нападения собак на людей начали происходить один за другим в январе этого года. 22 января трагедия произошла в Забайкалье. Там стая бродячих собак насмерть загрызла 7-летнюю девочку. Через несколько дней в Астрахани, по дороге на работу от нападения своры псов погиб 58-летний мужчина. В этот страшный список нападений разъяренных животных на людей на днях вошел и Усть-Кут в Иркутской области. Там прямо в центре города, в микрорайоне Речники свора бродячих псин окружила 17-летнюю девочку и напала на нее. Как удалось спастись школьнице ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

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