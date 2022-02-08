Женщина украла из частного дома обогреватель и рулон линолеума в Иркутской области

Жительница Иркутской области рассказала, что "нечаянно залезла" в чужую квартиру Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Подозреваемую в краже 34-летнюю сибирячку задержали по горячим следам. Она вытащила из частного дома имущества на 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Преступница рассказала полицейским, что «залезла нечаянно» в чужую квартиру и видимо решила взять все, что попало под руку. Утащила рулон линолеума, обои, 2 упаковки потолочной плитки, утеплитель, алюминиевую фляжку, электрочайник.

- Взяла, чтобы продать, - призналась задержанная. – Я понимала, что это преступление, знала и боялась. Раскаиваюсь в таком поступке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Имущество возвращено владельцу.

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