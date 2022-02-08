На 71,6% превышен эпидпорог по ОРВИ в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе бушует эпидемия ОРВИ. 43 698 человек, в их числе 20 379 детей обратились за помощью к медикам на прошлой неделе. Это внушительные цифры. По данным специалистов, показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Приангарье находится выше эпидемического порога на 71,6%. Об этом сообщает Роспотребнадзор Иркутской области.

Прирост заболевших отмечается среди детей, среди молодежи, среди взрослого населения, а также пожилых. Заражаться «простудами» продолжают все возрастные группы сибиряков. Также продолжают регистрироваться случаи заболевания гриппом.

- Лабораторно подтверждено 3 случая гриппа у взрослых и 10 - у детей, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты просят жителей не рисковать своим здоровьем и за помощью в лечении идти к врачам. Только медик сможет правильно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.

Стоит отметить, что в регионе продолжается пятая волна коронавируса, в сутки положительные результаты тестов вот уже несколько дней подряд получают больше двух тысяч наших земляков. В ковидных госпиталях лечат больше четырех тысяч человек.

Поэтому специалисты просят сейчас избегать мест массового скопления людей, носить маску, пользоваться антисептиками и чаще мыть руки. Также не забывайте о необходимости проветривать помещение и делать регулярно влажную уборку.

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