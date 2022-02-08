Часть жителей села Хомутово остались без света 8 февраля в Иркутском районе

Жители некоторых домов села Хомутово Иркутского района остались без электроэнергии. В селе свет отключили 8 февраля в 11.28 из-за аварии на электросетях. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутские электросети» в Инстаграм.

- Бригада Восточных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, - рассказали на официальной странице.

Предположительно, ориентировочное время восстановления электроснабжения в девять часов вечера по иркутскому времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске пропала без вести 37-летняя Вера Бекетова. Волосы темные, глаза серо-зеленые. Вечером 6 февраля она вышла с работы из гипермаркета на переулке 5-й Советский и ушла в неизвестном направлении. Родственники женщины объявили ее в розыск. ( подробности)

Орудовавшего в общественном транспорте карманника-рецидивиста задержали в Иркутске ( подробности)