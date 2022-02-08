Орудовавшего в общественном транспорте карманника-рецидивиста задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В центре Иркутска, на одной из остановок, полиция задержала карманника. 33-летний мужчина украл у девушки смартфон, когда та садилась в трамвай. Оказалось, что подозреваемого не в первый раз ловят на подобном преступлении. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража), - рассказали в ведомстве.

Карманника-рецидивиста задержали и поместили под домашний арест. Телефон вскоре вернут хозяйке.

Полицейские рекомендуют иркутянам быть предельно внимательными и осторожными, особенно в переполненном транспорте, а также при посещении магазинов, рынков и других многолюдных мест.

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