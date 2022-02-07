Новые подробности жизни семьи из Качугского района, в которой отец сжег двух детей

МВД: в семье из Качугского района, в которой мужчина сжег детей, жена четыре раза отказывалась писать заявление на мужа

В МВД по Иркутской области начата служебная проверка после трагедии в Качугском районе, где 28-летний мужчина сжег двух детей. Напомним, 5 февраля пьяный житель деревни Тимирязево на почве ревности, облил легковоспламеняющуюся жидкость на свою женщину и детей и поджег. На месте погибли два ребенка 1 и 4 лет. 30-летняя женщина с младшим ребенком с ожогами доставлены в больницу.

Полицейские выяснили, что за последние три года, в местный отдел МВД поступило четыре вызова на главу семейства, обвиняемого сейчас в двойном убийстве. Жена жаловалась на его дебоши. Каждый раз на место выезжал участковый.

- Жена каждый раз отказывалась писать заявление на супруга, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сейчас создана комиссия из сотрудников регионального Главка, которая проверит полноту принятых профилактических мер правоохранителями при реагировании на ранее поступившие сообщения.

Добавим, что суд заключил поджигателя под стражу на два месяца.