Реконструкцию Лермонтовской развязки в Иркутске планируют начать в 2023 году. Фото: администрация Иркутска.

Для того чтобы разгрузить Лермонтовскую развязку, ее собираются реконструировать - расширить проезжую часть, выделить полосы для общественного транспорта и обустроить велодорожки. Проект уже готов, прошел два публичных слушания, и будет направлен на экологическую и строительную экспертизы.

- Мы понимаем, насколько востребованной является Лермонтовская развязка. Регулярно через нее проходят тысячи автомобилей, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Заторов во время проведения работ не избежать, однако реконструкция этого транспортного узла крайне необходима.

Обновление Лермонтовской развязки запланировано на 2023-2026 годы. Она станет удобнее не только для автомобилистов, но и для пешеходов: для них создадут подземные переходы в районе станции Академической и ледового дворца «Байкал», обеспечат дорогу от института МВД до микрорайона «Союз».

Кроме того, отремонтируют путепровод на улице Лермонтова: расширят его до трех полос в каждую сторону с тротуарами и создадут еще один тоннель, чтобы разделить встречные потоки машин.

Проект реконструкции Лермонтовской развязки инициирован по предложению депутатов Думы Иркутска. Проект также включает в себя ремонт объездной дороги Первомайский - Университетский.