Очередной антирекорд по заболеванию коронавирусом в Иркутской области: за сутки заразились уже 2713 человек

За сутки с 7 по 8 февраля в Иркутской области заболело рекордные 2713 человек. Рост заболеваемости короновирусом подходит к своему пику с начала этого года. Предположительно, он придется на середину февраля. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- По состоянию на 08.02.2022 в Иркутской области официально подтверждено 157351 выздоровевших, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, также есть умершие от этой страшной инфекции. За прошедшие сутки добавилось еще 16 летальных исходов. Всего теперь погибло 7734 человек. От болезней, не связанных с COVID-19, никто не умер. Общее количество таких людей осталось прежним – 615 человек.

Напомним, 7 февраля количество зараженных за сутки составило 2497 человек. А всего 186 252 подтвержденных случаев болезни. Выздоровело 156 660, умерло 7718 заболевших.