Карту опасных мест для детей разработали в Иркутской области

Актуальную карту опасных объектов разработали и запустили в Иркутской области. На карте обозначены те места, на которых происходили несчастные случаи с детьми. К примеру, заброшенные и недостроенные здания, промышленные зоны и другие опасные пространства массового пребывания.

– По каждому объекту, который представляет наибольшую опасность, оперативно проводится работа с муниципалитетами по приведению этих объектов в надлежащее состояние, – отметила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. - Это или ограждение, или охрана объекта.

К сожалению, не все регионы приняли участие в составлении списка подобных мест.

Информацию готовили несколько месяцев. В сборе также участвовали и жители иркутского региона. Неравнодушные пользователи соцсетей оставили около двухсот комментариев.

Жителей Иркутской области просят и дальше рассказывать о ситуации с неблагоприятными строениями.

Саму карту можно посмотреть на главной странице сайта Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

План проекта рассчитан на три года.