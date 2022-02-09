204 подростка поставили прививку от коронавируса в Иркутской области Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Больше двух сотен подростков в возрасте от 12 до 17 лет уже поставили прививку от коронавируса в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это число ребят успели обратиться за вакциной в течение двух последних недель. О том, что в Приангарье доставили препарат для вакцинации подростков «Спутник М» стало известно 24 января. В регион поступило пока 1680 доз. Большинство из них, по данным областного минздрава, распределены по поликлиникам Иркутска.

- Препарат также направлен в Ангарск, Братск, Нижнеудинск, Саянск, Усть-Илимск, посёлок Мама и ряд других территорий, - отметила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

Поставить прививку от COVID-19 подростки могут предварительно записавшись на вакцинацию по телефонам поликлиник или на портале госуслуги. Дети до 15 лет привиться могут только с разрешению родителей, с 15 – ребята могут принимать решение о вакцинации самостоятельно. Напомним, «Спутник М» является двухкомпонентным препаратом, вторую дозу вводят в организм через 21 после первой.

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