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Здоровье24 января 2022 4:56

Первая партия вакцины для подростков «Спутник М» прибыла в Иркутскую область

Она предназначена для ребят от 12 до 17 лет
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Первая партия вакцины для подростков «Спутник М» прибыла в Иркутскую область. Фото: правительство Иркутской области

Первая партия вакцины для подростков «Спутник М» прибыла в Иркутскую область. Фото: правительство Иркутской области

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков прибыла в Иркутскую область. 1680 доз «Спутника М» предназначены для пациентов от 12 до 17 лет включительно. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона со ссылкой на осуществляющую полномочия министра здравоохранения Приангарья Анну Данилову.

- Пока иммунизация подростков будет проводиться в поликлиниках, - отметила Анна Данилова. - Если вакцина будет поступать в большом объеме, будем проводить в школах. По аналогии с вакцинацией взрослого населения будем использовать альтернативные пункты.

Напомним, вакцину от коронавируса «Спутник М» зарегистрировало Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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