Процесс объединения трех больниц в Ангарске займет 9 месяцев. Фото (в правом нижнем углу): правительство Иркутской области. Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Процесс объединения трех больниц в Ангарске займет около 9 месяцев. Об этом сообщают в официальном аккаунте министерства здравоохранения Иркутской области в соцсетях. Также замглавы минздрава региона Алексей Шелехов подчеркнул, что медорганизации в это время будут работать в штатном режиме и сокращения персонала не произойдёт.

- Чтобы избежать необоснованного, непрофессионального подхода, мы сотрудничаем с национальным институтом качества Росздравнадзора, - отметил заместитель министра.

Напомним, дорожную карту о слиянии трех крупнейших больниц Ангарска незадолго до сложения полномочий утвердил экс-глава регионального минздрава Яков Сандаков. Речь идет о перинатальном центре, больнице №1 и станции скорой медицинской помощи. По словам представителей министерства здравоохранения Иркутской области, такое решение было принято для того, чтобы сделать медицинскую помощь в городе доступнее.

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