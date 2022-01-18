Решение о слиянии трех больниц в Ангарске оценят специалисты Национального института качества Фото: Анастасия КУРЕНОВА

В Иркутскую область прибыли специалисты ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора. Они дадут заключение по вопросу о слиянии трех крупнейших больниц Ангарска. На работу экспертов понадобится неделя. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Мы работаем с различными субъектами России и даем экспертную оценку региональным моделям оказания медицинской помощи по разным направлениям, - рассказала генеральный директор Национального института качества Игорь Иванов. - Мы готовы поделиться опытом других регионов, в которых проходили подобные процедуры. Наша задача оценить предстоящие изменения, проанализировать маршрутизацию пациентов, которая может поменяться в связи с реорганизацией. В конечном итоге предстоит определить, как это повлияет на доступность и качество медицинской помощи конкретному пациенту.

Напомним, дорожную карту о реорганизации перинатального центра, больница №1 и станции скорой медицинской помощи в Ангарске утвердил экс-глава регионального минздрава Яков Сандаков. Сами медики с таким решением оказались не согласны. Врачи перинатального центра обратились с письмом к губернатору Иркутской области, а также опубликовали петицию о сохранении роддома на имя Президента России.

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