574 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 24 января Фото: Антон ФОКИН

В Иркутской области 24 января выявлено 574 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе возросло до 165 743. Лечение в больницах проходят 2157 жителей области, что на 59 пациентов больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- За минувшие сутки отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 75 заболевших. Всего с начала пандемии в Приангарье выздоровели 152 510 человек. - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. За сутки коронавирус забрал жизни 17 пациентов. За все время в регионе умерли 7484 человека. От иных, не связанных с инфекцией заболеваний. скончался 601 человек.

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