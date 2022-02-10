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Здоровье10 февраля 2022 0:55

Школы Шелеховского района возобновят очное обучение 14 февраля

Продлевать дистанционку не будут
Мария КНЯЗЕВА
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Школы Шелеховского района возобновят очное обучение 14 февраля

Школы Шелеховского района возобновят очное обучение 14 февраля

Фото: Иван ВИСЛОВ

Школьник Шелеховского района почти две недели обучались в онлайн-формате. Из-за роста заболеваемости коронавирусом район отправил учеников всех школ на дистанционное обучение с 31 января. Накануне стало известно, что продлять удаленку не будет, с 14 числа школы вернутся к очному обучению. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шелеховского района.

Когда вводилось удаленное обучение на карантине находилось 67 классов района.

- На сегодняшний день ситуация по заболеваемости стабилизируется, - отмечают в администрации Шелеховского района. - По итогу на 9 февраля, коронавирусом болеют 328 школьников, ОРВИ – 424. Общее количество учеников в районе – 9887.

Стоит отметить, что по новым коронавирусным правилам школьные классы не будут уходить на карантин из-за одного заболевшего коронавирусом ученика. Коллектив будут отправлять на дистанционное обучение, если в классе по болезням (ОРВИ, грипп, коронавирус) отсутствует от 20% школьников.

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