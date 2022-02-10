"Байкал-Энергия" крупно обыграла нижегородский "Старт" на своем льду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередную домашнюю победу в Суперлиге одержали хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии". На своем льду бело-синие уверенно переиграли нижегородский "Старт" со счетом 8:2.

Серьезную заявку на победу иркутяне сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота соперника шесть мячей. Хет-трик оформил Павел Анисимов, по одному мячу забили Вадим Чернов, Дмитрий Сидоров, и Кристоффер Фагерстрем. Нижегородцы смогли ответить на это лишь одним точным ударом.

Второй отрезок получился менее результативным. Наши парни смогли отличились лишь дважды усилиями все тех же Павла Анисимова и Кристоффера Фагерстрема. "Старт" забил лишь еще один гол престижа.

Следующий матч "Байкал-Энергия" проведет 13 февраля. На своем льду иркутяне скрестят клюшки с красноярским "Енисеем".