Автомобили "Вольво" и "Тойота Пробокс" столкнулись на трассе в Заларинском районе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Об аварии, которая произошла утром 12 февраля в Заларинском районе известно немного. Столкнулись два автомобиля - "Вольво" и "Тойота Пробокс", судя по снимкам, сделанным на месте происшествие, удар был достаточно сильным. Немногие подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что ДТП произошло около 6.30 часов утра 12 февраля в районе поселка Тыреть Заларинского района, - уточняют в ведомстве.

В результате этой аварии 57-летний водитель автомобиля "Тойота Пробокс" на скорой помощи экстренно доставлен в больницу, два пассажира легкового автомобиля не пострадали. Других данных пока нет, сейчас сотрудники ГИБДД региона выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщину спасли на пожаре в поселке Первомайский под Иркутском (подробности)