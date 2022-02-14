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Происшествия14 февраля 2022 6:04

Вор-рецидивист отобрал пенсию у жительницы Иркутска

Преступнику грозит до 7 лет лишения свободы
Татьяна Колядина
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Вор-рецидивист отобрал пенсию у жительницы Иркутска

Вор-рецидивист отобрал пенсию у жительницы Иркутска

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске 45-летний вор-рецидивист отобрал у женщины пенсию около 25 тысяч рублей. Преступник видел, как женщина расплатилась в магазине крупной купюрой и решил проследить за ней до подъезда. Там он вырвал из ее кармана всю наличность и убежал. Пенсионерка написала заявление в полицию. Подозреваемого задержали. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Оперативники изучили записи с камер наружного наблюдения и установили личность предполагаемого грабителя.

Оказалось, это житель Иркутска, который был судим за грабежи не раз. Всего за его спиной 18 уголовных дел, в том числе и за подобные преступления.

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело. За кражу его могут посадить в тюрьму до 7 лет.

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