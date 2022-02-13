Аварию устраняют в иркутском микрорайоне Зеленый, где без воды остались больше 900 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске устраняют аварию на водопроводной сети в микрорайоне Зеленый, где утром 13 февраля без холодной воды остались 918 жителей. Напомним, под отключение попало 6 многоквартирных домов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- На восстановительных работах задействовано 2 бригады МУП «Водоканал», 5 единиц спецтехники, специалисты МЧС России по Иркутской области, - рассказали в администрации областного центра. - Организован подвоз питьевой воды для жителей.

На месте аварии проведены работы по перекладке порядка 40 метров водопроводной сети, что позволит восстановить водоснабжение двух домов, их планируют подключить сегодня до 14.00. Работы по восстановлению водоснабжения в оставшихся четырех домах продолжаются.

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