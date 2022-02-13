Больше 900 жителей микрорайона Зеленый в Иркутске остались без холодной воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Холодную воду отключили в части микрорайона Зеленый в Иркутске. Информация об этом поступила в 05:40 13 февраля. Из-за аварии без воды остались 7 многоквартирных, жилых домов, в которых проживают 918 человек из них 306 дети. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Для проведения аварийно-восстановительных работ задействована бригада муниципального предприятия водоснабжения Иркутска в составе 17 человек и 6 единиц техники, - рассказали в ведомстве.

Также для устранения последствий аварии на месте работают 3 сотрудника МЧС и 1 спецмашина.

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