В Иркутске разыскивается высокого роста житель Улан-Удэ

В Иркутске разыскивается 32-летний Александр Николаев. Его родственники рассказали, что он приехал из Улан-Удэ в Иркутск. А утром 30 мая 2021 года Александр ушел из дома на улице Геологов города Иркутска и с тех пор о нем ничего не слышали. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Мужчина имеет азиатские черты лица, высокий рост в 175-180 сантиметров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также близкие уточнили, что у Александра Николаева худое телосложение, вытянутое овальное лицо, карие глаза и черные волосы. В тот день был одет в ветровку черного цвета, синий джемпер, светлые штаны и кроссовки.

Кроме того, с собой он взял черную барсетку.

Всем, кто видел похожего мужчину или знает, где находится Александр, просьба сообщить в местный отдел.

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