В Ангарске школьник напал на сверстника с молотком в торговом центре

Школьник напал на другого подростка с молотком в торговом центре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Драка между подростками завязалась в одном из торговых центров Ангарска вечером в субботу, 12 февраля. Трое девятиклассников в момент ссоры находились на четвертом этаже, где располагается фудкорт. Однако словесная перепалка быстро переросла в опасную потасовку – один из школьников достал молоток. Эту информацию irk.kp.ru подтвердили в пресс-службе УМВД по Ангарску.

- На место выехал экипаж патрульно-постовой службы, - рассказали в ведомстве. - Для выяснения обстоятельств в отдел полиции были доставлены трое несовершеннолетних.

К счастью, агрессивного подростка смогли успокоить посетители торгового центра. Они забрали у него молоток и позвонили в полицию. Один из школьников после драки был госпитализирован в больницу.

По данному факту полиция проводит проверку.

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