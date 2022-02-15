Иркутские врачи рассказали, что делать если на пункте вакцинации нет "Спутника лайт". Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время прямого эфира, посвященного коронавирусу, прозвучали вопросы о том, как много жителей Иркутской области уже прошли вакцинацию полностью и что делать тем, кто хочет ревакцинироваться. Горожане рассказывали, что "Спутника лайт" нет и они не могут сделать очередную прививку.

- Вакцины "Спутник лайт действительно нет сейчас в регионе, - сказала заместитель губернатора Иркутской области Валентина Вобликова. - Отмечу, что точно такая же ситуация в целом по стране. Ревакцинацию, согласно методическим рекомендациям, надо делать обычным "Спутником". Но не полным, а первым компонентом, эти препараты в целом идентичны.

Что касается количества жителей, завершивших полный курс вакцинации, их в регионе более 1 миллиона 100 тысяч человек. Начата прививочная компания детей, но из-за разгара эпидемии ОРВИ в регионе она не идет пока быстрыми темпами.

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