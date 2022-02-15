Сотрудница Минлеса Иркутской области подделала документы, чтобы помочь знакомому бизнесмену

Инспектор лесного комплекса подделала документы, чтобы скрыть нарушения знакомого предпринимателя в Братске

29-летняя жительница города Братска, работавшая старшим инспектором отдела по Падунскому участковому лесничеству территориального управления регионального министерства лесного комплекса, подделала документы при осмотре лесосек на пожарную безопасность. Суд признал ее виновной и назначил наказание. Об этом сообщают в пресс-службе Падунского районного суда Братска.

- В ходе следствия установили, что, исполняя свои должностные обязанности, при проверке исполнения индивидуальным предпринимателем договорных обязательств по аренде лесного участка после лесозаготовительных работ, женщина не внесла выявленные нарушения по пожарной безопасности в акт осмотра лесосеки, - рассказали в суде.

Оказалось, что она внесла ложные показания, потому что предприниматель попросил ее об этом. Женщина сжалилась. И, чтобы бизнесмен не получил штраф, а она сэкономила свое время, решила пойти на уступки.

Работник министерства лесного комплекса Иркутской области предстала перед судом. Суд учел степень опасности преступления. А также отсутствие судимости и наличие маленького ребенка. Ей назначили наказание в виде штрафа в двадцать тысяч рублей.

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