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Общество15 февраля 2022 8:31

Прокуратура провела проверку в воспитательной колонии Ангарска

Были найдены нарушения
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Прокуратура провела проверку в воспитательной колонии Ангарска. Фото: прокуратура Иркутской области

Прокуратура провела проверку в воспитательной колонии Ангарска. Фото: прокуратура Иркутской области

Заместитель прокурора Иркутской области Виктор Келлер и уполномоченный по правам ребенка Приангарья Татьяна Афанасьева проверили соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в Ангарской воспитательной колонии. Ими были осмотрены территория, общежития, столовая, клуб и школа. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что администрацией не обеспечено в полной мере соблюдение требований закона о материально-бытовом и санитарном обеспечении осужденных, имеется необходимость в проведении сантехнических и ремонтных работ, - отметили в ведомстве.

В связи с найденными недочетами, устранение нарушений взяла на контроль прокуратура Иркутской области.

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