Прокуратура провела проверку в воспитательной колонии Ангарска. Фото: прокуратура Иркутской области

Заместитель прокурора Иркутской области Виктор Келлер и уполномоченный по правам ребенка Приангарья Татьяна Афанасьева проверили соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в Ангарской воспитательной колонии. Ими были осмотрены территория, общежития, столовая, клуб и школа. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что администрацией не обеспечено в полной мере соблюдение требований закона о материально-бытовом и санитарном обеспечении осужденных, имеется необходимость в проведении сантехнических и ремонтных работ, - отметили в ведомстве.

В связи с найденными недочетами, устранение нарушений взяла на контроль прокуратура Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Братске полицейские помогли водителю улетевшего в кювет грузовика. У машины отказали тормоза. (подробности)

Женщина в норковой шубе и унтах обокрала 85-летнюю пенсионерку в Иркутске. В Иркутске полиция разыскивает подозреваемую в краже кошелька у пенсионерки. (подробности)