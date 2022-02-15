Женщина в норковой шубе и унтах обокрала 85-летнюю пенсионерку в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают подозреваемую в краже кошелька с деньгами у 85-летней пенсионерки. Дочь потерпевшей обратилась в полицию 9 февраля, пропали 5 тысяч рублей. Оперативники установили, что пожилая женщина совершала покупки в одном из зоомагазинов Иркутска, расположенном на улице Литвинова. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения. На них видно, как пожилая женщина оплатила покупку, а после отвлеклась на свою собаку, оставив кошелек на кассе. Также на записи запечатлено, как следующая в очереди покупательница забрала кошелек со стойки, после чего положила в карман шубы, - рассказали в ведомстве.

Горожан, узнавших женщину на видео, либо владеющих информацией о ее местоположении, просят сообщить об этом в полицию лично или по официальным телефонам. Также разыскиваемую женщину настоятельно просят самостоятельно прийти в ближайший отдел для дачи разъяснений.

Приметы разыскиваемой: на вид 35-40 лет, рост 165-170, носит очки в темной оправе для зрения. Была одета в норковую шубу темного цвета до колен с капюшоном и светло-серые унты.

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