В Братске полицейские помогли водителю улетевшего в кювет грузовика

Инспекторы помогли улетевшему в кювет большегрузу в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель большегруза возвращался домой из Братска в Красноярск. В какой-то момент в машине отказала тормозная система, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Сам шофер не пострадал, но вытащить автомобиль из ямы не смог. Ему помогли инспекторы ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Вернуть грузовик на проезжую часть удалось при участии крана, - рассказали в ведомстве. - Специальную технику для так называемой спасательной операции привлекли инспекторы дорожно-патрульной службы.

Дальнобойщик осмотрел грузовик и понял, что не сможет починить его сам. Сломанную машину оттащили на ближайшую стоянку. Там водитель отремонтировал автомобиль и вновь отправился в родной город.

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