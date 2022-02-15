Землетрясение произошло в Забайкальском крае в Могочинском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Забайкальском крае произошло накануне в Могочинском районе. Подземные толчки были зарегистрированы в 22.45 по читинскому времени. Спасателям ГУ МЧС по Забайкалью информацию о них сообщили коллеги из Иркутской области.

- От Главного управления по делам ГО и ЧС Иркутской области поступила информация о том, что в 35 километрах от сел Ксеньевка и Сбега Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 3.9, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

По данным спасателей, разрушений землетрясение в Забайкальском крае не вызвало, звонков от населения не поступало.

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