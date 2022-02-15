Ледовую дорогу на Ольхон откроют до 20 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ледовую дорогу на Ольхон планируют открыть до конца недели – 20 февраля. Ее длина составит 11 километров, грузоподъемность — 6 тонн. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Сейчас туристов перевозят на остров на судне с воздушной подушкой. Однако такой транспорт неудобен из-за ограничений по числу пассажиров.

В этом году из-за резких перепадов температуры лед на Байкале еще не окреп. Для открытия переправы его толщина должна достигать не меньше 50 сантиметров. Этот показатель дорожная служба зафиксировала 7 февраля и приступила к работе. Также ситуацию осложняли торосы.

На месте ледовой дороги уже расчищены полосы движения шириной 20 метров, между ними сделана специальная разделительная полоса шириной 50 метров. Идет разбивка дороги, установка сигнальных вешек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Думал, что ей 19. В Улан-Удэ кондуктор трамвая высадил школьницу в 30-градусный мороз. О правилах перевозки детей напомнят водителям в Улан-Удэ после высадки ребенка из трамвая на мороз. (подробности)