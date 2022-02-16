До -10 потеплеет в Иркутске днем 16 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 16 февраля ожидается с переменной облачностью и без осадков. Днем в городе потеплеет до -10…-12 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Ветер в областном центре дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с, - отмечают метеорологи.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 720 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха пониженная – 58%.

Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 16 февраля также будет с переменной облачностью, но местами все-таки выпадет небольшой снег. Скорость ветра 4-9 м/с с порывами до 13 м/с. Днем в Приангарье -10…-15, если небо закроют облака похолодает до -20. Холоднее сегодня в северных и верхнеленских районах, там -15…-20, местами до -22…-27. В горах области до -5.

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