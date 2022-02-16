Африканские ежи родились в Иркутском зоосаде. Фото: предоставлено Иркутским Зоосадом

В большой семье Иркутского зоосада прибавление. Четверых ежат накануне родила африканская ежиха Колючка. Об этом irk.kp.ru рассказали в самом зоопарке.

Сразу сообщать радостную новость зоологи не хотели. Так, сейчас малышам 2 недели и у них уже открылись глазки. Пока увидеть выводок гости зоопарка не смогут.

- Живут детеныши вместе с мамой карантинном помещении, где их не могут потревожить посетители, - поделились с КП-Иркутск в Зоосаде. - Пока ежата питаются только материнским молоком. В Зоосаде впервые родились ежата и для нас это событие.

Самой же Колючке теперь достается, можно сказать, все самое вкусное. Ее перевели на усиленный режим питания на время выкармливания ежат. Африканские ежи – хищники - и кушает ежиха, что и полагается – насекомых и мясо. Кстати, ежата вырастут быстро, уже в два месяца малыши станут самостоятельными особями.

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