Вот так сделала сюрприз супругу. Смотрите, что стало с женой - иркутянкой, когда муж был год в командировке

Как Юлия выглядела до и после похудения. Фото: личный архив Юлии Креховой

Когда 29-летняя иркутянка Юлия Крехова в фитнес-клубе проходит от одного тренажера к другому, мужчины провожают длинноногую стройную, как кипарис, фитоняшку вожделенными взглядами. И между собой обсуждают ее идеальные формы. А еще 3 года назад все было иначе – Юлия весила 75 кг., носила одежду ХL, и вообще вела малоподвижный образ жизни, ежедневно налегая не на гантели и беговую дорожку, а на пиццу и сладости.

МУЖ НАЧАЛ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ДРУГИХ ДЕВУШЕК

- В юности я была очень худой и спортивной, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Юлия Крехова. – Занималась бегом, волейболом, стрельбой. Но затем сама довела себя до таких пышных форм. Резко располнела, когда начала учиться в университете и параллельно устроилась на работу мастером маникюра. Весь день сидела сначала на лекциях, а затем за маникюрным столом. В обед заказывала доставку пиццы, ела сладости, мучное. Приходила поздно домой, ужинала и спать. Ни на какой спортзал времени, конечно, не хватало. За год я с 55 кг потолстела до рекордных 75 кг. Так у меня этот вес и держался до 26 лет.

Юлия весила 75 кг. Фото: личный архив Юлии Креховой

В такой пышной форме Юлия вышла замуж за своего молодого человека. Сначала его устраивали объемы любимой, но через какое-то время, супруг начал делать ей намеки о похудении. Например, стал дарить абонементы в фитнес-клуб. Юлия ходила на тренировки, но занималась с неохотой, поэтому никаких изменений с ее телом не происходило. Девушка оставалась пышкой.

- Я стала замечать, что мужу это не нравится, - продолжает Юлия. Более того, несколько раз заставала его за переписками с другими более стройными девушками. Тут я поняла, что нужно срочно приводить себя в порядок. Перестала есть сладкое, начала пить разные добавки. Конечно, они не помогали.

Фото: личный архив Юлии Креховой

«КОМУ Я НУЖНА ТАКАЯ ТОЛСТАЯ?»

Все резко изменилось, когда в один прекрасный момент, мужа Юлии отправили по работе в длительную командировку в Красноярск. Туда он уехал почти на год. Юлия из-за своей работы поехать за ним не смогла.

- Я испугалась, что муж просто останется там и бросит меня, - говорит Юлия. – Подумала про себя: «Ну и кому я тут буду нужна такая толстая? Останусь одна». К тому же окружающие вокруг начали советовать мне - худеть. Даже знакомые мужчины говорили, что мне не помешает скинуть несколько кг. Это меня очень задевало.

Юлия наняла персонального тренера и начала часами потеть в спортзале. Так появились первые результаты, пусть и не самые серьезные. За полгода девушка скинула 5 кг.

- Это для меня было очень мало, - говорит Юлия. – Поняла, что одних тренировок мало. И я занялась своим здоровьем. Посоветовалась с эндокринологом, которая помогла мне восстановить и разогнать обменные процессы, восполнить в организме дефицит витаминов. Врач также посоветовала ходить в баню, принимать контрастный душ. Казалось бы, вещи банальные, но мне они помогли. С тренировками в 3-4 раза в неделю и с подсчетом калорий вес начал уходить. В следующие два месяца я похудела еще на 10 кг.

Муж первым начал намекать девушке о похудении. Фото: личный архив Юлии Креховой

-25 КИЛОГРАММОВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ В МОДЕЛЬ

Ну а за год Юлия сбросила 25 кг и достигла своего веса, в котором она была в юности - 50 кг. Муж, вернувшись с командировки, не узнал супругу.

- Когда обнимал меня, даже не поверил, что это я, - улыбается Юлия. – Теперь уже не я его начала ревновать его, а он меня. В такие длительные командировки муж даже не думает уезжать. Максимум на 1-2 дня. Если вечером задерживаюсь, сразу пишет, спрашивает, где я, с кем. Хотя раньше не интересовался. А еще он гордится моими спортивными достижениями.

Так Юлия стала выглядеть после сброса веса. Фото: личный архив Юлии Креховой

А они есть. Недавно тренер Юлии, увидев ее результаты, предложила ей попробовать себя в новом направлении и поучаствовать в конкурсе фитнес-бикини. Ведь пропорции тела уже позволяют. Сразу скажем, что горы мышц и бицепсов, как у Арнольда Шварценеггера, здесь не нужны. Выступать Юлия планирует в одной из самых женственных категорий. Чтобы побеждать в ней желательно иметь рельефное «сухое» тело в форме песочных часов и почти идеальные пропорции: 90-60-90.

- Соревнования уже в марте, а готовиться я начала в декабре, - говорит Юлия. – Времени очень мало. Но я думаю, успею, ведь желание есть. И мотивация. Купила купальник для выступления. Сейчас помимо тренировок прохожу курсы по позированию. В этом виде спорта нужно правильно преподносить свою фигуру. Моего выступления ждут друзья, родные, подписчики. Считаю, что похудеть и преобразиться может каждая девушка. Но одной силы воли мало, важен ее личный психологический настрой. А еще считаю, что сначала нужно научиться любить и принимать себя в любом весе. Тогда можно получить лучшую версию себя.

Теперь Юлия похожа на фитоняшку. Фото: личный архив Юлии Креховой

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Анастасия МИНЖУЛИНА, тренер по фитнесу и фитнес-бикини:

«Шанс стать бикини-моделью есть у всех, даже у пышек»

- Случаи, когда в фитнес-бикини приходят девушки, которые раньше были пышками, далеко не редкость. Более того, попадают в наш спорт женщины, которые до 40-50 лет вообще не тренировались и не следили за своим телом. Так что шанс попасть в этот вид бодибилдинга есть у каждой. Но, как похудеть и натренироваться до идеальных форм? Главное, знать ту конечную цель, которой хочешь добиться. Кто-то хочет, добившись результата, побед на соревнованиях, медалей, славы. А кто-то просто внимания к себе, раскованности, уверенности, женственности. Еще при похудении важно найти того тренера, который будет вести тебя, наблюдать, подсказывать по тренировкам, питанию и подбадривать. Также важно получать удовольствие от своего труда. А если испытывать боль, страдания, лень, лучше попробовать похудеть за счет другого вида спорта.

Фото: личный архив Юлии Креховой

Всю старую одежду Юлии пришлось выбросить. Фото: личный архив Юлии Креховой

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