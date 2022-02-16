Электроснабжение в Усолье-Сибирском, где без света оставались 3,6 тысяч человек, восстановили Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Режим повышенной готовности накануне ввели в городе Усолье-Сибирское. Из-за аварии на сетях без электричества в этом городе 15 февраля остались 3600 человек – это жители поселка Зеленый – 1020 частных домов - и шесть многоквартирных. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Усолье-Сибирское.

Для жителей в 14-ой школе развернули пункт временного пребывания, куда усольчане, в чьих домах нет печного отопления, могли прийти ночевать. Над устранением аварии работало десять специалистов. Устранить ее получилось в ночь на 16 февраля.

- В 01.30 по иркутскому времени электроснабжение в городе Усолье-Сибирское восстановлено, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Читайте также:

Инфекционист объяснил, когда Иркутск выйдет на плато пятой волны COVID-19. Число случаев заражения COVID-19 15 февраля в Иркутской области снизилось до 2938 (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08