Черноволосая 67-летняя женщина с зелеными глазами разыскивается в Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
67-летняя Альбина Тихоновна Бухтиярова пропала без вести в Жигаловском районе Иркутской области. В отдел полиции заявление о пропаже написал ее брат. Он рассказал, что женщина ушла из дома, который находится в поселке Жигалово, 12 февраля. И уже четыре дня она не выходила на связь. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Вот ее особые приметы: на вид выглядит чуть старше, на 70 лет, средний рост 160 сантиметров, худой комплекции, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Также имеет европейский тип лица, широкие скулы, брови формы дуги, глаза зеленые, средний нос, волосы черные с проседью, короткие.
В день пропажи Альбина Бухтиярова была одета в темно-синюю куртку со внутреннем мехом и капюшоном, черные ботинки из кожи, бежевый свитер, синие брюки и вязаную шапку черного цвета.
Лиц, видевших или знающих ее местоположение, родственники просят обраться в местный отдел полиции.
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