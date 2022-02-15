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Здоровье15 февраля 2022 15:10

Больше 1,2 миллиона жителей Иркутской области полностью привились от коронавируса

Первым компонентом вакцинировались 1,3 миллиона человек
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Больше 1,2 миллиона жителей Иркутской области полностью привились от коронавируса

Больше 1,2 миллиона жителей Иркутской области полностью привились от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области на 15 февраля полностью вакцинировались от коронавирусной инфекции 1 241 271 жителей. При этом первым компонентом привились 1 323 153 человека. Об этом сообщают в областном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Больше всего прошедших иммунизацию в столице региона - почти 401,5 тысяч человек, - рассказали в оперштабе. - На втором месте город нефтехимиков. Полностью вакцинировались 109,5 тысяч жителей Ангарска, еще 106,3 тысяч привитых в Братске.

Напомним, для того, чтобы создать в Иркутской области коллективный иммунитет, требуется 1 437 923 привитых от коронавируса жителей.

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