Самолет Ан-26-100 с протекшим маслом в двигателе экстренно приземлился в Иркутской области Фото: Михаил ПАТЛИС

Экстренную посадку пришлось совершать в Иркутской области самолету Ан-26-100, который утром, 15 февраля выполнял рейс Иркутск-Усть-Кут-Ербогачен. Во время полета из Иркутска, на подлете к Усть-Куту, на воздушном судне сработала сигнализация о течи масла в правом двигателе. На борту в этот момент находилось 14 пассажиров. Несмотря на неполадки, пилоты благополучно посадили самолет в аэропорту Усть-Кута.

- Никто из пассажиров не пострадал, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Осетровской и Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой проводятся проверки соблюдения законов о безопасности полетов.

Добавим, что пассажиров отправят до Ербогачена резервным судном в 13 часов. Что касается самолета, то его осматривают специалисты. Причина неполадок пока выясняется.

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