«Ты полосу то видишь? Мы не попадем». МАК раскрыл подробности авиакатастрофы L-410 в Иркутской области

МАК раскрыл подробности авиакатастрофы L-410 в Иркутской области. Фото: отчет МАК

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет о катастрофе самолета L-410, который 12 сентября 2021 года разбился в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

Все произошло в 23.15 по местному времени, когда самолет заходил на посадку, в 4 км юго - западнее Казачинского. Но вместо взлетки L-410 «сел» прямо на сопку в тайге. И только по счастливому стечению обстоятельств из 16 человек, находящихся на его борту, 12 остались живы и дождались помощи. Погибли второй пилот и три пассажира. От самого самолета остались груда искореженного металла, а также сиренево-розовые, раскрашенные в легкомысленный цветочек, куски фюзеляжа и крыльев.

Место падения сразу после катастрофы. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Почему это произошло? Точный ответ еще придется дать после изучения всех материалов дело, чем занят не только МАК, но и следствие. Пока же в предварительных документах комиссии изложен подробный отчет о происходившем с экипажем перед полетом и на борту.

Итак, в отчете говорится, что перед завершившимся катастрофой полетом экипаж уже сделал санитарный рейс Иркутск – Киренск – Иркутск, который продолжался 6 часов 40 минут. После этого летчики отдыхали всего четыре часа, и снова вылет. Но в этот раз, особенно отмечают в МАК, повторный медосмотр они не проходили. Также они самостоятельно ознакомились с метеорологической информацией, но к дежурному синоптику в Иркутске обращаться не стали.

Что касается полета, то он проходил в штатном режиме. Во время снижения экипаж заметил туман в районе посадки и выпустил шасси. Заход на посадку выполнялся на автопилоте. С этого момента, что называется, все пошло не так.

Сначала командир почему-то не дал команду на выпуск закрылков при первом заходе на посадку. Так и пытались сесть - с неубранными.

В этот момент на связь с экипажем вышел дежурный аэродрома Казачинское. Он сообщил, что видимость в районе населенного пункта менее 1 тысячи метров. Тогда командир принял решение уйти на второй круг и предпринял повторный уход на посадку.

- «Ты полосу-то видишь?», - спросил дежурный

- «Нет», - ответил командир. - «А, вон она справа».

- «Слева, нет, вон, слева, - добавил второй пилот.

- «Ага, слева», - сказал командир.

Этот диалог говорит о том, что толком полосу не разглядел никто. Или, как сухо отмечают в МАКе, видимость была меньше 1000 метров.

Место падения самолета. Фото: отчет МАК

Командир отключает автопилот и идет на второй круг. Шасси не убраны. Экипаж вышел на посадочный курс, но летчики только с удаления в один километр увидели наземные ориентиры.

- «Не попадем», - сказал командир.

- «Ну да», - ответил второй пилот.

Как произошло крушение самолета. Карта: Алла Овчинникова.

Экипаж продолжает пытаться сесть, при том, что срабатывает сигнализация об опасности, а вертикальная скорость снижения достигла 10 м\с. Однако в кабине шум и пилоты не слышат предупреждений системы.

- Третий заход на посадку на конечном участке выполнялся значительно правее оси взлетно-посадочной полосы, - уточняют в МАК.

Отклонились в тумане на 4 километра! Конечно, никакой полосы и наземных ориентиров пилоты не видели. Как позже выяснилось, в аэропорту стоял туман, видимость около 500 метров. Но не только в этом дело. Координаты полосы в Казачинском в навигаторы GPS были внесены с ошибками. Аналитики перенесли их на карту и...

- Было установлено, что положение точек не соответствует фактическим координатам, - отмечают в МАК. - Точка, на которую, по показаниям командира, осуществлялась навигация, соответствующая торцу взлетно-посадочной полосы, расположена на удалении 410 м от нее и правее продолженной оси ВПП на 260 м. Координаты еще одной точки UITK, соответствующей КТА, также отличаются от фактических.

В навигаторе погибшего второго пилота этой самой точки торца взлетки и вовсе не было....Самолет столкнулся с верхушками деревьями на высоте 50 метров и упал. Второй пилот погиб, погибли и трое пассажиров. Расследование продолжается.

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