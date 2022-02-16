Сквер рядом с Иркутской ГЭС начнут благоустраивать в 2022 году. Фото: администрация Иркутска.

Территория расположена вдоль улицы Безбокова рядом с Иркутской ГЭС. Сегодня проект презентовали мэру Иркутска Руслану Болотову и руководителю энергетического бизнеса En+ Group Михаилу Хардикову.

Концепция благоустройства сквера максимально учитывает пожелания горожан. Планируется установка стел, посвященных героям труда Иркутской области.

– В этом году с другой стороны плотины будет установлена стела «Город трудовой доблести». Оба эти проекта связаны друг с другом. Важно сохранять нашу историю, воспоминания о людях, которые строили и развивали Иркутск. Многие жители обращались к нам с просьбой создавать на территории города подобные памятные места, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Появление Сквера гидростроителей имеет большое значение в деле патриотического воспитания нашей молодежи. Подрастающее поколение должно знать имена тех, кто сыграл значимую роль в развитии нашего города, ориентироваться на них, чтобы развивать Иркутск в будущем.

Напротив памятника Ленину планируют обустроить фонтан. Он будет состоять из четырех элементов, символизирующих каскад ГЭС на Ангаре. В сквере также планируют установить световые качели, кинетические скульптуры и арт-объекты, связанные с историей Иркутской ГЭС. Будет создана открытая экспозиция «Музей истории энергетики» с интерактивными стендами, посвященными ключевым этапам развития гидрогенерации в Сибири.

Работы по благоустройству сквера пройдут в два этапа. Общая стоимость проекта составляет более 60 миллионов рублей. Создание сквера гидростроителей – часть комплексной программы компании по развитию социальной инфраструктуры в регионах, инициированной Олегом Дерипаской.

– Благодаря активному участию рабочих советов компании, региональных и местных органов власти в формировании программы развития регионов мы можем быть уверены, что средства, вложенные в строительство социальных объектов, послужат развитию территорий и повышению качества городской среды, – подчеркнул руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Всего в Иркутске в 2022 году будут обустроены 19 общественных территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды».