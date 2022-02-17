Для ревакцинации в Иркутской области будут использовать первый компонент «Спутник V». Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый компонент вакцины «Спутник V» в Иркутской области будут использовать для повторной вакцинации. Минздравом России проведены необходимые исследования, и внесены изменения в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Ревакцинацию следует, согласно новой рекомендации, делать первым компонентом препарата. Об этом сообщает минздрав региона.

- На сегодняшний день в регионе около 300 000 доз данного препарата, - подчеркнула осуществляющая полномочия министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова.

Недостатка в первом компоненте, который должен использоваться для бустерной вакцинации, нет.

Кстати, буквально на днях, во время прямого эфира, посвященного COVID-19, жители задавали вопросы, как делать повторную вакцинацию. Тогда ректор ИГМУ, завкафедрой инфекционных болезней Игорь Малов сказал, что состав препарата «Спутник Лайт» и первого компонента «Спутник V» идентичен и можно использовать именно его .