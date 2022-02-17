Потерял обоняние, а ПЦР – отрицательный. Почему так бывает, рассказали иркутские эксперты

Потерял обоняние, а ПЦР – отрицательный. Почему? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со времен второй и третьей волны все запомнили верный признак коронавируса – исчезли запахи, значит, точно COVID-19. Новая волна все смешала в этих представлениях – заболевание чаще всего идет как ОРВИ, без потери обоняния. Но бывает и так – «нюха нет», а ПЦР – отрицательный. Может, ошибка?

-Если тест отрицательный – значит, и нет коронавируса, - объяснил Игорь Малов. – Дело в том, что потеря обоняния характерна для целого ряда вирусых заболеваний. Во-первых, это в принципе может быть вызвано отеком слизистой и скоплением выделений в носу. Во-вторых -поражением тех участков головного мозга, которые ощущают запахи и вкусы. И это встречается при многих инфекциях. Так что это не симптом, по которому можно ставить диагноз.

Что касается тестов ПЦР, то они очень чувствительны и достаточно точны, они могут определить маленькую концентрацию вируса. Сдавать анализ, конечно, лучше натощак. Но и другой вариант подходит, если медик действует правильно. Пища и чай – это не антисептики, это никак не скажется. А вот полоскать горло и чистить зубы перед взятием пробы не стоит.