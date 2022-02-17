Около 200 иркутян поддержали олимпийцев флешмобом 17 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске на катке возле ледокола «Ангара» провели флешмоб массового катания на коньках «Поддержим наших олимпийцев». На него пришли около двухсот болеющих за спортсменов иркутян. Таким образом организаторы поддержали российских фигуристок и хоккеистов, представляющих нашу страну на Зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- На лёд вышли студенты колледжа олимпийского резерва и других учебных заведений города, учащиеся средних учебных заведений, болеющие за наших иркутяне, - рассказали в администрации.

К слову сказать, сегодня соревнования по фигурному катанию среди женской половины закончатся произвольной программой. На данный момент на первом месте Камила Валиева, на втором – чемпионка мира Анна Щербакова. Закрывает тройку девушка из Японии Сакамото Каори. К сожалению, из призовой тройки выбыла упавшая Александра Трусова.

Российские хоккеисты выступят завтра. Они сыграют против Швеции в полуфинале олимпийских соревнований.

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