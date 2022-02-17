Конкурс на самую оригинальную игрушку «Полицейский дядя Степа» запустили в Иркутской области

Конкурс на самую оригинальную игрушку запустили сотрудники полиции в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области стартовал ежегодный конкурс на самую интересную игрушку «Полицейский дядя Степа». Он проводится общественным советом полиции уже 10 лет. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За многие годы проведения мероприятия в Главк поступило свыше 2000 игрушек, - рассказали в ведомстве. - Яркие и интересные поделки, продуманные авторами до мелочей, выполнены в разных техниках декоративно-прикладного творчества.

Работы позже выставляются на специальной выставке, которую может посетить каждый.

По словам организаторов, участвовать может любой желающий, который живет в Иркутской области. Просто нужно сделать игрушку из любого подручного материала. Главное, чтобы тематика соответствовала названию конкурса. То есть изготовить можно полицейского, следователя, кинолога или любую другую подпрофессию стражей порядка.

Самые оригинальные работы будут биться за ценные призы во втором этапе конкурса. Победителей выберут на региональном уровне в конке мая. Те, кому немного не повезло занять призовые места, получат благодарности.

Когда конкурс закончится, все работы передадут детям в детские дома и из малообеспеченных семей, другие соцучреждения и подшефным отделам полиции.

Так, уже больше 2000 детей получили презент в виде «самого высокого героя из мультфильма».

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