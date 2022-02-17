Прокуратура проведет проверку после ДТП с тепловозом в Иркутске, в котором пострадали два человека Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутская транспортная прокуратура заинтересовалась ДТП, произошедшим на железнодорожном переезде в Иркутске. 17 февраля столкнулись грузовик «МАЗ» и тепловоз. Двое пассажиров большегруза пострадали и с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Иркутской транспортной прокуратурой начата проверка обстоятельств произошедшего, истребованы материалы расследования транспортного происшествия у владельца железнодорожного переезда, а также сведения из контролирующих органов, - рассказали в ведомстве.

После проверки в прокуратуре примут меры реагирования.

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