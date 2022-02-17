В Иркутске при загадочных обстоятельствах пропала женщина. Известно, что она хотела уехать в Забайкалье

Пропавшую 7 февраля Оксану Шолохову разыскивают в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске идет 10-ый день поисков 45-летней Оксаны Шолоховой. Известно, что 7 февраля женщина находилась в районе железнодорожного вокзала Иркутска и должна была уехать в Забайкальский край. С того момента сибирячка на связь с близкими не выходила. О ее местоположении ничего неизвестно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- При наличии какой-либо информации о без вести пропавшей или о ее местонахождении, полицейские просят незамедлительно сообщить об этом по официальным телефонам ведомства, - обратились к иркутянам в региональном МВД.

Приметы: на вид около 45-50 лет, европейский тип лица, плотного телосложения, рост 160 см, короткие темные волосы.

Была одета: пуховик бежевого цвета, брюки чёрные, ботинки черного цвета.

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