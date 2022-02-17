Ангарчанка набрала кредитов по просьбе мошенников и потеряла больше 6 миллионов рублей

Восемь онлайн-мошенничеств зарегистрировано за последние сутки в Иркутской области

За минувшие сутки в Иркутской области зафиксировано восемь случаев мошенничества. Жители Иркутска, Иркутского района, Ангарска, Свирска, Усть-Илимска, Усть-Кута и Бодайбо отчаянно пытались подзаработать. Найдя в интернете рекламу об инвестировании или о торгах на сырьевой бирже, они переводили преступникам баснословные суммы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Так, накануне вечером в дежурную часть полиции Ангарска с заявлением обратилась местная жительница, - рассказали в ведомстве. - 44-летняя женщина нашла в инстаграме объявление о проведении обучения по инвестированию. Ангарчанка заполнила анкету, после этого ей позвонил ложный инвестор и попросил внести на счет начальный взнос.

Набрав несколько кредитов, женщина положила на счет более 6,2 миллионов рублей.

Еще один похожий случай – 38-летняя жительница Усть-Илимска так же перевела лжеинвесторам 2, 6 миллионов рублей.

Повар из Усть-Кута решила не упускать «уникальную» возможность стать богаче. В интернете она нашла информацию о торгах на сырьевой бирже. И вздумала поучаствовать. Так и лишилась крупной суммы – 1,3 миллиона рублей.

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