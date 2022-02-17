В Иркутске полиция разыскивают девушку, укравшую духи 14 февраля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция разыскивает подозреваемую в краже духов стоимостью 8 тысяч рублей из магазина на улице Ядринцева. 14 февраля пропажу заметили продавцы и обратились в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как неизвестная вошла в торговый объект, с витрины взяла флакон духов, спрятала во внутренний карман куртки и, не расплатившись, покинула помещение, - рассказали в ведомстве.

Горожан, узнавших девушку на фото или владеющих информацией о ее местоположении, просят сообщить об этом в полицию. Самой женщине также рекомендуют самостоятельно явиться в ближайший отдел для дачи разъяснений.

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