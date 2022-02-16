В Иркутской области отшельник застрелил молодую пару в собственном доме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области за жестокое убийство семейной пары осудили 60-летнего мужчину. Он 15 лет жил в тайге, поселившись в зимовье. В феврале 2021 год сибиряк поссорился с жителями поселка Новая Тельба. Те во время совместного застолья со спиртными напитками обвинили его в воровстве рыбы и продуктов. Мужчину такие подозрения задели. Он пришел в ярость и взялся за двуствольное ружье. Посреди ночи разъяренный сибиряк наведался к своему обидчику и размахивая оружием, обещал расправиться с ним. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Проследовав в другой дом, злоумышленник произвел выстрелы в спящего 29-летнего обидчика, затем в его 26-летнюю сожительницу, пытавшуюся оказать помощь супругу. От полученных травм смерть молодой пары наступила на месте. При попытке обезоружить подсудимого после случившегося, он вновь высказал угрозы в адрес первого потерпевшего, - рассказали в ведомстве.

Расследование жестокого убийства проводилось следователем Следственного комитета.

Суд назначил мстителю 19 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года после отбытия основного наказания.

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