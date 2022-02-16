Один из мальчиков может потерять ногу. Врачи рассказали, как спасают подростков из Бурятии, которых расстрелял отчим

Двое подростков из бурятского села Оер, которые 14 февраля, защищая мать от отчима, получили огнестрельные ранения ног, продолжают находиться в больнице после операций. Напомним, 16-летний Коля и 14-летний Миша (имена детей изменены) едва не погибли из-за приступа ревности, который произошел у их 29-летнего отчима. Мужчина, вернувшись домой пьяным, подумал, что его жена Лариса (имя изменено) ушла к любовнику, схватил охотничье ружье и пошел искать ее. Братья, испугавшись за мать, пошли за ним.

На улице, мужчина встретил Ларису и начал с ней ругаться. К ней на помощь бросился старший сын Коля. Не разглядев в темноте ребенка, отчим спьяну принял его за любовника и выстрелил в него. Заряд дроби попал подростку по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать. Ей на помощь пришел младший Миша. Во время борьбы ревнивец еще раз нажал на курок, и также выстрелил Мише по ногам. Раненых братьев сначала отправили в местную больницу, а затем перевезли в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. Врачи говорят, что парням предстоит долгое лечение и восстановление.

- У старшего подростка более тяжелая травма, - рассказал главный врач Детской республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев. – Сначала ему восстановили кровообращение нижней конечности, так как были повреждены обе артерии, поврежден нервный пучок. Сосудистым хирургом удалось восстановить оба сосуда, восстановить кровоток нижних конечностей. Затем травматологи наложили аппарат наружной фиксации. Что касается его младшего брата, то у него травма также массивна, но она чуть полегче. Ему также наложили аппарат наружной фиксации. У парня многооскольчатый перелом. Будем наблюдать, как идет течение раневого процесса, потому что ожидаемых осложнений довольно много.

Смелых подростков, которые рискуя собой, спасли мать, уже навестил Глава Бурятии Алексей Цыденов. Он отметил, что при необходимости, раненным предоставят санавиацию для транспортировки в Москву.

- Главная задача - сохранить ногу старшему брату, риски есть, у него более тяжелая травма, - отметил Алексей Цыденов. - Наши врачи консультируются с коллегами из Москвы, все действия согласованы. Мы готовы выделить борт, самолет в Москву для перевозки. Это будет длительное лечение и восстановление, пока дети не транспортабельны.

Задержанный отчим. Фото: СУ СК России по Бурятии

Что касается отчима, то против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование дела взял под свой контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Напомним, ранее «КП»-«Иркутск» удалось поговорить с матерью раненых школьников. Она кратко рассказала о диком поведении мужа.

- Я не знаю, что с ним произошло, - сказала Лариса. – За 7 лет совместной жизни это первый такой порыв ревности. Раньше никогда такого не было.

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