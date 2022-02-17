Два пассажира грузовика пострадали в ДТП с тепловозом в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Два человека пострадали при столкновении грузовика с тепловозом. ДТП произошло около 12:00 17 февраля на улице Ракитная в Иркутске. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, 42-летний водитель, находясь за рулем грузового автомобиля «МАЗ», выехал на железнодорожный переезд, где допустил столкновение с движущимся маневровым тепловозом, - рассказали в ведомстве.

Тяжесть травм двух пассажиров большегруза оценивают медики.

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